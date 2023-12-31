Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Valeriy
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Viktor
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Petr
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chudotvorova) Valentina
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chudotvorova) Maria
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Рождение ребёнка
01.05.1934
Сын: Чудотворов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович
Смерть
Неизвестно