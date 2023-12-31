Чудотворова (Khvandukhina) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧудотворова (Khvandukhina) Ксения

Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Valeriy

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Viktor

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Petr

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chudotvorova) Valentina

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chudotvorova) Maria

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Чудотворов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чудотворов Андрей Якович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.