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Чудотворов Андрей Якович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудотворов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Valeriy

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Viktor

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chudotvorov Petr

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chudotvorova) Valentina

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chudotvorova) Maria

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Чудотворов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения

Смерть
Неизвестно

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