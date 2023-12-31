Чудотворов Андрей Якович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чудотворов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Valeriy
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Viktor
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chudotvorov Petr
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chudotvorova) Valentina
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chudotvorova) Maria
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Рождение ребёнка
01.05.1934
Сын: Чудотворов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Чудотворова (Khvandukhina) Ксения
Смерть
Неизвестно