Никитин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Александр Васильевич

Никитин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Василий Александрович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close