Никитин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Василий Александрович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно