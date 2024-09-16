Григорьевич Богданов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Феликс
Мать ребёнка: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна
Смерть
1941
Причина смерти: убит на войне