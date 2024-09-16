Григорьевич Богданов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьевич Богданов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Феликс

Мать ребёнка: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Вячеслав (Яся)

Мать ребёнка: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна

Смерть
1941
Причина смерти: убит на войне

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