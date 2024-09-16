Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна 16.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

16.01.1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905

Отец: Кутырин Дмитрий Владимирович

Мать: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Феликс

Отец ребёнка: Григорьевич Богданов Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Вячеслав (Яся)

Отец ребёнка: Григорьевич Богданов Леонид

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевич Богданов Леонид

Смерть
1995
Санкт-Петербург, Российская Федерация

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