Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения16.01.1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Феликс
Отец ребёнка: Григорьевич Богданов Леонид
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорьевич Богданов Леонид
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Санкт-Петербург, Российская Федерация