Щербакова Домна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти24.03.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаков Кирилл Дорофеевич
Отец ребёнка: Щербаков Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Щербаков Дорофей Иванович
Смерть
24.03.1819