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Щербакова Домна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

24.03.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаков Кирилл Дорофеевич

Отец ребёнка: Щербаков Дорофей Иванович

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щербаков Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Щербаков Дорофей Иванович

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Смерть
24.03.1819

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