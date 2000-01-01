Пузыревская Марфа Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыревская Марфа Макарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Потёмкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потёмкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потёмкин Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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