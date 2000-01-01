Пузыревская Марфа Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Потёмкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потёмкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Потёмкин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно