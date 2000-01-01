Потёмкин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Потёмкин Андрей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Потёмкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пузыревская Марфа Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Пузыревская Марфа Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Пузыревская Марфа Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потёмкин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Пузыревская Марфа Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно