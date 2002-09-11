Лемесов Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.01.1922
Дата смерти11.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Лемесов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2002