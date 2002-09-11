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Лемесов Константин Владимирович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

08.01.1922

Дата смерти

11.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Лемесов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Лемесова Евгения Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемесова Евгения Павловна

Смерть
11.09.2002
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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