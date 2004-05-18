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Лемесов Владимир Константинович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

18.06.1951

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1951

Отец: Лемесов Константин Владимирович

Мать: Лемесова Евгения Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.2004
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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