Лемесов Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения18.06.1951
Дата смерти18.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1951
Рождение ребёнка
02.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.2004