Лемесова (Назарова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемесова (Назарова) Евгения Павловна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

23.03.1923

Дата смерти

13.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Назаров Павел Иванович

Мать: Назарова Прасковья Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Лемесов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.1957

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемесов Константин Владимирович

Смерть
13.09.1980
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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