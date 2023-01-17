Лемесова (Назарова) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения23.03.1923
Дата смерти13.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Рождение ребёнка
01.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Лемесов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
08.10.1957
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Лемесов Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1980