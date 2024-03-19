Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1748 и 1753
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1774
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Между 1770 и 1772
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
После 1825