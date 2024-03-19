Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1748 и 1753

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1741 и 1747 г.р.

Дети

Между 1768 и 1774 г.р.
Между 1775 и 1776 г.р.
Между 1779 и 1780 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1768 и 1774

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1770 и 1772

Муж: Иван Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1825
Микляево, Шуйский район, Северный край

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