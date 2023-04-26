Жирнова (Вирясова) Клавдия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти07.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Вирясов Илья
Рождение ребёнка
16.11.1953
Дочь: Кирюшина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.01.1958
Сын: Жирнов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.07.1960
Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1979