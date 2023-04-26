Жирнова (Вирясова) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова (Вирясова) Клавдия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

07.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Вирясов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1953

Дочь: Кирюшина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.01.1958

Сын: Жирнов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Жирнов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Жирнов Алексей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирнов Алексей Тимофеевич

Смерть
07.09.1979
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