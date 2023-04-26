Вирясов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирясов Илья

Вирясов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирясов Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Жирнова (Вирясова) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

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