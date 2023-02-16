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Иван Матвеев

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

04.07.1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Матвей Яковлев

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Астафий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.07.1843 ст.
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
76 лет от престарелости

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