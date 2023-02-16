Иван Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти04.07.1843 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Матвей Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Астафий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.07.1843 ст.
76 лет от престарелости