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Матвей Яковлев

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Лаврентей Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Фадей Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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