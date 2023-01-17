Матвей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Лаврентей Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Фадей Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно