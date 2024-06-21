Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Крамская Оксана Владиславовна
Отец ребёнка: Митьков Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1980
Сын: Митьков Виктор Владиславович
Отец ребёнка: Митьков Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1980
Сын: Митьков Виктор Владиславович
Отец ребёнка: не указан