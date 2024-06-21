Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959

Отец: Живоглядов Виктор Петрович

Мать: Живоглядова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Крамская Оксана Владиславовна

Отец ребёнка: Митьков Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1980

Сын: Митьков Виктор Владиславович

Отец ребёнка: Митьков Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1980

Сын: Митьков Виктор Владиславович

Отец ребёнка: не указан

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