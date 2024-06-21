Митьков Владислав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957
Отец: Митьков Василий Антонович
Мать: Митькова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Крамская Оксана Владиславовна
Мать ребёнка: Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
15.11.1980
Сын: Митьков Виктор Владиславович
Мать ребёнка: Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
15.11.1980
Сын: Митьков Виктор Владиславович
Мать ребёнка: не указана