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Митьков Владислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957

Отец: Митьков Василий Антонович

Мать: Митькова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Крамская Оксана Владиславовна

Мать ребёнка: Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
15.11.1980

Сын: Митьков Виктор Владиславович

Мать ребёнка: Митькова (Живоглядова) Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
15.11.1980

Сын: Митьков Виктор Владиславович

Мать ребёнка: не указана

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