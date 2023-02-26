Романенко Федора Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Илья (Андреев)
Мать: Ксения (Евсеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: (Романенко) Наталия Петрова
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: (Романенко) Параскева Петрова
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
12.01.1878
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
12.03.1881
Дочь: (Романенко) Дария Петрова
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: (Романенко) Мария Петрова
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
14.03.1886
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
26.12.1890
Дочь: (Романенко) Анисия Петрова
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Романенков Василий Петрович
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
12.04.1898
Сын: Романенко Артемон (Артемий) Петров
Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов
Смерть
Неизвестно