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Романенко Федора Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Илья (Андреев)

Мать: Ксения (Евсеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Пётр Герасимов

Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: (Романенко) Наталия Петрова

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: (Романенко) Параскева Петрова

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1878

Сын: Романенков Павел Петров

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1881

Дочь: (Романенко) Дария Петрова

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: (Романенко) Мария Петрова

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Романенко Иван Петров

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1890

Дочь: (Романенко) Анисия Петрова

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Романенков Василий Петрович

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Романенко Артемон (Артемий) Петров

Отец ребёнка: Романенко Пётр Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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