Григорьев-Балабанов Св Во 11.10.1931 И 24.05.1934 Григорий Уч. Вов Ильич
мужской, родился 18.11.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБалобанов-Комаров-Григорьев Илья Апполонович19.07.1894 г.р.
Мать(Пивцаева) Анисия КузьминичнаОколо 1893 г.р.
Дети
Балобанов Владимир ГригорьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балобанов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Балабанова (Слепая) Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно