Григорьев-Балабанов Св Во 11.10.1931 И 24.05.1934 Григорий Уч. Вов Ильич 18.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорьев-Балабанов Св Во 11.10.1931 И 24.05.1934 Григорий Уч. Вов Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.11.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Балобанов-Комаров-Григорьев Илья Апполонович19.07.1894 г.р.
Мать
(Пивцаева) Анисия КузьминичнаОколо 1893 г.р.
Дети
Балобанов Владимир ГригорьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913

Отец: Балобанов-Комаров-Григорьев Илья Апполонович

Мать: (Пивцаева) Анисия Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Балабанова (Слепая) Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно

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