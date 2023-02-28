(Пивцаева) Анисия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пивцаева) Анисия Кузьминична

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Пивцаев Кузьма Антонов

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Балобанов- Комаров- Григорьев Илья Аполлонович

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Григорьев- Балабанов Св Во 11.10.1931 И 24.05.1934 Григорий Ильич

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров- Григорьев Илья Аполлонович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1916

Сын: Балобанов Павел Ильич

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров- Григорьев Илья Аполлонович

Смерть
Неизвестно
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