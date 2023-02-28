(Пивцаева) Анисия Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Пивцаев Кузьма Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1912
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Григорьев- Балабанов Св Во 11.10.1931 И 24.05.1934 Григорий Ильич
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров- Григорьев Илья Аполлонович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1916
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров- Григорьев Илья Аполлонович
Смерть
Неизвестно