Ордина (Неронова) Ксения Якимовна
Место рожденияд. Никитино
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Неронов Аким (Яким)
д. Никитино
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Дедюрина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Пономарёва Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно