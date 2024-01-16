Ордина (Неронова) Ксения Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Неронова) Ксения Якимовна

Место рождения

д. Никитино

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Неронов Аким (Яким)

Мать: не указана

д. Никитино
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Дедюрина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1718

Сын: Ордин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Пономарёва Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ордин Михаил Евлампьевич

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Михаил Евлампьевич

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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