Ордин Михаил Евлампьевич
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Ордин Евлампий Иванович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Дедюрина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Пономарёва Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Ксения Якимовна
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно