Ордин Михаил Евлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Михаил Евлампьевич

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Ордин Евлампий Иванович

Мать: не указана

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Дедюрина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1718

Сын: Ордин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Пономарёва Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ордина Ксения Якимовна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Ксения Якимовна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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