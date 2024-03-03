Ефимия Васильева
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: Василий Карпов
Мать: Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Матвеев
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Матвеев
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Матвеев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Сафрон Степанов
Отец ребёнка: Степан Матвеев
Рождение ребёнка
09.11.1812 ст.
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан Матвеев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Сазон Степанов
Отец ребёнка: Степан Матвеев
Смерть
Неизвестно