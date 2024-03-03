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Ефимия Васильева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Василий Карпов

Мать: Матрена Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Матвеев

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Сафрон Степанов

Отец ребёнка: Степан Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1812 ст.

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Сазон Степанов

Отец ребёнка: Степан Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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