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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Федоров Ермолай Савельевич
Отец ребёнка: Федоров Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федоров Дорофей Савельевич
Отец ребёнка: Федоров Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федоров Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Федоров Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сильвестр Савельевич
Отец ребёнка: Федоров Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно