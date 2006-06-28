Кротов Степан Иванович 24.05.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротов Степан Иванович

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Место рождения

с. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка

Дата рождения

24.05.1908

Дата смерти

28.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908

Отец: Кротов Иван (Иоанн) Андронович

Мать: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

с. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка
Рождение ребёнка
08.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кротова (Чеснокова) Ираида (Ирина) Ивановна

Тернопольская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1946

Дочь: Щукина Ольга Степановна

Мать ребёнка: Кротова (Чеснокова) Ираида (Ирина) Ивановна

Смерть
28.06.2006

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