Кротов Степан Иванович
Место рожденияс. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка
Дата рождения24.05.1908
Дата смерти28.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908
с. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка
Рождение ребёнка
08.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кротова (Чеснокова) Ираида (Ирина) Ивановна
Тернопольская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1946
Дочь: Щукина Ольга Степановна
Мать ребёнка: Кротова (Чеснокова) Ираида (Ирина) Ивановна
Смерть
28.06.2006