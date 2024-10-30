Кротов Иван (Иоанн) Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Кротов Андрон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кротова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна
с. Марьино Тамбовская губ. Темниковский уезд Бубановская волость
Рождение ребёнка
24.05.1908
Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна
с. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кротова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна
г. Юзовка
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кротов Иван Иванович
Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна
г. Юзовка
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кротова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна
Смерть
Около 1925