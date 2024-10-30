Кротов Иван (Иоанн) Андронович Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротов Иван (Иоанн) Андронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Кротов Андрон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кротова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

с. Марьино Тамбовская губ. Темниковский уезд Бубановская волость
Рождение ребёнка
24.05.1908

Сын: Кротов Степан Иванович

Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

с. Юрьевка Пастуховский рудник, Юзовка
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кротова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

г. Юзовка
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кротов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

г. Юзовка
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кротова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кротова (Косова) Евдокия Васильевна

Смерть
Около 1925

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