Гусев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1920
Дочь: Кудряшова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Полина Петровна
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Федор Петрович
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Петровна
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Иван Петрович
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно