Гусев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1920

Дочь: Кудряшова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Полина Петровна

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Петрович

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Петровна

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван Петрович

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Петрович

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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