Нефедова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедова Анастасия Федоровна

Нефедова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1920

Дочь: Кудряшова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Полина Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close