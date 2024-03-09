Нефедова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1920
Дочь: Кудряшова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Полина Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Федор Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Иван Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Петр
Смерть
Неизвестно