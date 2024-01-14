Горячкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева (Горячкина) Евдокия

Отец ребёнка: Горячкин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячкин Степан

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сараева (Горячкин) Нина

Отец ребёнка: Горячкин Степан

Смерть
Неизвестно

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