Горячкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева (Горячкина) Евдокия
Отец ребёнка: Горячкин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячкин Степан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сараева (Горячкин) Нина
Отец ребёнка: Горячкин Степан
Смерть
Неизвестно