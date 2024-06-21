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Савелий Иванов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

25.04.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Иван Алексеев

Мать: Татьяна Захарова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1822 ст.

Жена: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Савельева

Мать ребёнка: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1823 ст.

Дочь: Прасковья Савельева

Мать ребёнка: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1825 ст.

Дочь: Матрона Савельева

Мать ребёнка: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.04.1828 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата 1821 указана в РС 1834 по Тогустемиру... Удивительный человек: начал широкую жизнь после смерти. 1828 -- дата по МК.
Похороны
25.04.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата одна в МК
Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.

Сын: Максим Савельев

Мать ребёнка: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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