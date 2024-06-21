Савелий Иванов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти25.04.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Иван Алексеев
Мать: Татьяна Захарова
Бракосочетание
До 1822 ст.
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Савельева
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
11.10.1823 ст.
Дочь: Прасковья Савельева
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
06.11.1825 ст.
Дочь: Матрона Савельева
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
25.04.1828 ст.
Дата 1821 указана в РС 1834 по Тогустемиру... Удивительный человек: начал широкую жизнь после смерти. 1828 -- дата по МК.
Похороны
25.04.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата одна в МК
Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.
Сын: Максим Савельев
Мать ребёнка: Агафья