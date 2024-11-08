Аксинья (Ксения) Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья (Ксения) Савельева

Аксинья (Ксения) Савельева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1799 г.р.

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Савелий Иванов

Мать: Агафья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
14.10.1840 ст.

Муж: Иван Корнилов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц Тогустемира дворовой человек Иван Корнилов первым браком, 22 Невеста девица Ксения Савельева того ж сц. умершего двороваго человека Савелия Иванова Поручители сц. Тогустемира крест. По жених... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.