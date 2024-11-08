Аксинья (Ксения) Савельева
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Савелий Иванов
Мать: Агафья
Бракосочетание
14.10.1840 ст.
Муж: Иван Корнилов
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц Тогустемира дворовой человек Иван Корнилов первым браком, 22 Невеста девица Ксения Савельева того ж сц. умершего двороваго человека Савелия Иванова Поручители сц. Тогустемира крест. По жених... Показать все
Смерть
Неизвестно