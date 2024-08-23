Доронина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1913
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1939
Рождение ребёнка
16.07.1940 или 26.07.1940
Рождение ребёнка
26.04.1946 или 19.04.1946
Смерть
После 01.07.1951