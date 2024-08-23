Доронина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1913

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1940 или 26.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1946 или 19.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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