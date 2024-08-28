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Логинов Евфимий Алексеевич

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.03.1851

Дата смерти

14.06.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1851

Отец: Логинов Алексей Логинович

Мать: Логинова Любовь Федоровна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-K955?i=13&wc=QGL5-39C%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1588883753&cc=1931806
Смерть
14.06.1851
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-K96L?i=70&wc=QGL5-39C%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1588883753&cc=1931806

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