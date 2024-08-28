Логинов Евфимий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1851
Дата смерти14.06.1851
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1851
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Смерть
14.06.1851
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-K96L?i=70&wc=QGL5-39C%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1588883753&cc=1931806