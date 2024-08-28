Логинов Алексей Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1837
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-7LS5?i=8&wc=QPJL-T23%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590472374&cc=1931806
Рождение ребёнка
26.04.1838
Сын: Логинов Феодосий Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-H25B?i=10&wc=QPVB-YXG%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590462390&cc=1931806
Рождение ребёнка
27.09.1839
Дочь: Иулиания(Ульяна) Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-Z9SB-N?i=36&wc=QPVB-BMM%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590462497&cc=1931806
Рождение ребёнка
17.11.1840
Сын: Логинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-HRXS?i=40&wc=QPJL-YSH%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590472349&cc=1931806
Рождение ребёнка
11.12.1841
Сын: Логинов Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-3QSV?i=42&wc=QGHW-2RQ%3A1047421501%2C1047647001%2C1047658601%2C1588886881&cc=1931806
Рождение ребёнка
18.06.1843
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-C73S?i=18&wc=QGW1-28S%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682101%2C1588886840&cc=1931806
Рождение ребёнка
26.09.1844
Дочь: Харитина Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-Q6J8?i=39&wc=QGHW-LH4%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682101%2C1588886866&cc=1931806
Рождение ребёнка
25.05.1846
Дочь: Гурячкова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-69QS-V?i=17&wc=QG8Y-586%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1588887076&cc=1931806
Рождение ребёнка
25.03.1851
Сын: Логинов Евфимий Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Любовь Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-K955?i=13&wc=QGL5-39C%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1588883753&cc=1931806
Смерть
Неизвестно