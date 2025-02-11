Муравьев Сергей Феоктистович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьев Сергей Феоктистович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1879, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Горшенина Прасковья ВасильеваДо 1853 г.р.
Отец
Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Мать: Горшенина Прасковья Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.02.1903

Жена: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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