Муравьев Сергей Феоктистович
мужской, родился 1879, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьГоршенина Прасковья ВасильеваДо 1853 г.р.
ОтецМуравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1903
Жена: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно