Горшенина Прасковья Васильева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
(Горшенина) Мария Феоктистова03.08.1871 г.р.
Муравьев / Горшенин Степан Феоктистов28.11.1873 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1871
Дочь: (Горшенина) Мария Феоктистова
Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.11.1873
Сын: Муравьев / Горшенин Степан Феоктистов
Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.03.1876
Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Муравьев Сергей Феоктистович
Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич
Смерть
Неизвестно