Горшенина Прасковья Васильева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенина Прасковья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич1849 г.р.
Дети
(Горшенина) Мария Феоктистова03.08.1871 г.р.
Муравьев / Горшенин Степан Феоктистов28.11.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.08.1871

Дочь: (Горшенина) Мария Феоктистова

Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1873

Сын: Муравьев / Горшенин Степан Феоктистов

Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1876

Сын: Горшенин Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1879

Сын: Муравьев Сергей Феоктистович

Отец ребёнка: Муравьев / Горшенин Феоктист Тимофеевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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