Комина Пистимея Петровна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комина Пистимея Петровна

Место рождения

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комин Иван Кузьмич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Комина Настасья (Анастасия) Ивановна

Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Комина Афимья (Ефимия) Ивановна

Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Комин Иван Иванович

Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Комин Василий Иванович

Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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