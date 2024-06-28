Комина Пистимея Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Комина Настасья (Анастасия) Ивановна
Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Комина Афимья (Ефимия) Ивановна
Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Комин Иван Иванович
Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Комин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно