(Малыгина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малыгина) Дарья Григорьевна

(Малыгина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Малыгин Григорий Кириллович

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1826

Сын: Дмитров Алексей Васильев

Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1828

Сын: Дмитров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1830

Дочь: Хиония Васильева

Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1832

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close