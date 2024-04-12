(Малыгина) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Малыгин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
26.10.1826
Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Рождение ребёнка
13.03.1828
Сын: Дмитров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Рождение ребёнка
25.03.1830
Дочь: Хиония Васильева
Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Рождение ребёнка
09.10.1832
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно