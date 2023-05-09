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Юнусов Ханиф Юнусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Юнусов Салих (Юнус)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнусова Масура

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Юнусова Аниса Ханифовна

Мать ребёнка: Юнусова Масура

Рождение ребёнка
03.01.1936

Дочь: Юнусова Гульчачак Ханифовна

Мать ребёнка: Юнусова Масура

Рождение ребёнка
10.11.1938

Сын: Юнусов Ришат Ханифович

Мать ребёнка: Юнусова Масура

Рождение ребёнка
08.11.1940

Сын: Юнусов Зуфар Ханифович

Мать ребёнка: Юнусова Масура

Рождение ребёнка
25.09.1944

Дочь: Юнусова Гульзайнаб Ханифовна

Мать ребёнка: Юнусова Масура

Смерть
Неизвестно

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