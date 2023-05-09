Юнусов Ханиф Юнусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Юнусов Салих (Юнус)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнусова Масура
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Юнусова Аниса Ханифовна
Мать ребёнка: Юнусова Масура
Рождение ребёнка
03.01.1936
Дочь: Юнусова Гульчачак Ханифовна
Мать ребёнка: Юнусова Масура
Рождение ребёнка
10.11.1938
Мать ребёнка: Юнусова Масура
Рождение ребёнка
08.11.1940
Мать ребёнка: Юнусова Масура
Рождение ребёнка
25.09.1944
Дочь: Юнусова Гульзайнаб Ханифовна
Мать ребёнка: Юнусова Масура
Смерть
Неизвестно