Юнусова Масура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова Масура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Юнусова Аниса Ханифовна

Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович

Рождение ребёнка
03.01.1936

Дочь: Юнусова Гульчачак Ханифовна

Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович

Рождение ребёнка
10.11.1938

Сын: Юнусов Ришат Ханифович

Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович

Рождение ребёнка
08.11.1940

Сын: Юнусов Зуфар Ханифович

Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович

Рождение ребёнка
25.09.1944

Дочь: Юнусова Гульзайнаб Ханифовна

Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнусов Ханиф Юнусович

Смерть
Неизвестно