Юнусова Масура
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Юнусова Аниса Ханифовна
Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович
Рождение ребёнка
03.01.1936
Дочь: Юнусова Гульчачак Ханифовна
Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович
Рождение ребёнка
10.11.1938
Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович
Рождение ребёнка
08.11.1940
Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович
Рождение ребёнка
25.09.1944
Дочь: Юнусова Гульзайнаб Ханифовна
Отец ребёнка: Юнусов Ханиф Юнусович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно