Лесникова Ксенья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1910
Дата смерти22.11.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910
Рождение ребёнка
31.12.1940
Дочь: Радивилова Лидия Марковна
Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.05.1943
Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.08.1951
Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич
Смерть
22.11.1984