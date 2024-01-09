Лесникова Ксенья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова Ксенья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1910

Дата смерти

22.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910

Отец: Куретков Петр Осипович

Мать: Куреткова Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.12.1940

Дочь: Радивилова Лидия Марковна

Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич

Рождение ребёнка
10.05.1943

Сын: Лесников Леонид Маркович

Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич

Рождение ребёнка
24.08.1951

Сын: Лесников Михаил Маркович

Отец ребёнка: Лесников Марк Прокофьевич

Смерть
22.11.1984
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