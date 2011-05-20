Радивилова (Лесникова) Лидия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1940
Дата смерти20.05.2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радивилова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радивилова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радивилов Николай Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.05.2011