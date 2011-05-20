Радивилова (Лесникова) Лидия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радивилова (Лесникова) Лидия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1940

Дата смерти

20.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940

Отец: Лесников Марк Прокофьевич

Мать: Лесникова Ксенья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радивилов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радивилова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радивилова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радивилов Николай Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.05.2011
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