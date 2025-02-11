Кавкаева Татьяна Иванова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Кавкаева Татьяна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833

умерла 19.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Кавкаев Василий Степанов1835 г.р.
Дети
Кавкаев Терентий Васильев21.10.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавкаев Василий Степанов

Рождение ребёнка
21.10.1871

Сын: Кавкаев Терентий Васильев

Отец ребёнка: Кавкаев Василий Степанов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От чехотки

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