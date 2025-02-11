Кавкаева Татьяна Иванова
женский, родилась 1833
умерла 19.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Кавкаев Василий Степанов1835 г.р.
Дети
Кавкаев Терентий Васильев21.10.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1871
Сын: Кавкаев Терентий Васильев
Отец ребёнка: Кавкаев Василий Степанов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область