Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВячеслав

Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

1999 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Сын: Артем

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2013

Дочь: София

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

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