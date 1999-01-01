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Вячеслав
Вячеслав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1976
Пол
Мужской
Отец
Владимир
1950 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Елена
1978 г.р.
Дети
Артем
1999 г.р.
София
2013 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец:
Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Сын:
Артем
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2013
Дочь:
София
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Елена
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