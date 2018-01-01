Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
2018
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