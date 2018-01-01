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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
2018
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Нина
1951 г.р.
Дети
Вячеслав
1976 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Сын:
Вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Нина
Смерть
2018
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