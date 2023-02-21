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Пушкарев Василий Мартинианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1875 ст.

Дочь: Загребина Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Афанасьева

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 19.10. Воспреемник дер. Поломской крестьянина Петра Мартинианова Пушкарева дочь девица Мавра
Смерть
Неизвестно
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