Пушкарев Василий Мартинианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.10.1875 ст.
Дочь: Загребина Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Афанасьева
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 19.10. Воспреемник дер. Поломской крестьянина Петра Мартинианова Пушкарева дочь девица Мавра
Смерть
Неизвестно