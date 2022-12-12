Загребина Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина Неонила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.

Сын: Загребин Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 07.02.1902 г. Крестный дер. Епимаховская Гаврил Алексеев Подыниногин.
Рождение ребёнка
25.08.1903 ст.

Сын: Загребин Александр Трофимович

Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещен 26.08. в Покровской церкви с. Адышево. Крестный из дер. Полом Дмитрий Васильевич Пушкарёв.
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.

Сын: Загребин Максим Трофимович

Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещен в Покровской церкви с. Адышево 20.01.1907 г. Крестный - дер. Поломской крестьянин Пушкарев Дмитрий Васильевич. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1194
Рождение ребёнка
11.02.1915 ст.

Дочь: Загребина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещена 12.02.1915 г.в Покровской церкви с. Адышево. Крестная из д. Б. Полом Анна Васильева Пушкарёва. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1692.
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Сын: Загребин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 16.06. Крестный сын Александр.
Смерть
Неизвестно
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