Загребина Неонила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.
Сын: Загребин Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 07.02.1902 г. Крестный дер. Епимаховская Гаврил Алексеев Подыниногин.
Рождение ребёнка
25.08.1903 ст.
Сын: Загребин Александр Трофимович
Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович
Крещен 26.08. в Покровской церкви с. Адышево. Крестный из дер. Полом Дмитрий Васильевич Пушкарёв.
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.
Сын: Загребин Максим Трофимович
Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович
Крещен в Покровской церкви с. Адышево 20.01.1907 г. Крестный - дер. Поломской крестьянин Пушкарев Дмитрий Васильевич. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1194
Рождение ребёнка
11.02.1915 ст.
Дочь: Загребина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович
Крещена 12.02.1915 г.в Покровской церкви с. Адышево. Крестная из д. Б. Полом Анна Васильева Пушкарёва. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1692.
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Загребин Трофим Евдокимович
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 16.06. Крестный сын Александр.
Смерть
Неизвестно