Салмин В 1896 Демьян Петров / Дамиан Петров
мужской, родился 25.10.1845, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.11.1888, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Степанова1816 г.р.
ОтецПётр Фёдоров1816 г.р.
Супруги
Домна Егорова1846 г.р.
(Игушкина) Анна Николаевна1841 г.р.
Дети
Василий Дамианов30.07.1873 г.р.
Пётр Демьянов20.12.1874 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
25.10.1845
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Анна Степанова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
03.02.1864
Жена: Домна Егорова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1873
Сын: Василий Дамианов
Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1874
Сын: Пётр Демьянов
Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1877
Дочь: Евдокия Демьянова
Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1878
Дочь: Дойкина (Салмина Жива 1928) Прасковья Демьянова / Прасковья Дементьевна
Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна
Смерть
10.11.1888