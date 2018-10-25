Салмин В 1896 Демьян Петров / Дамиан Петров 25.10.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Салмин В 1896 Демьян Петров / Дамиан Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.10.1845, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.11.1888, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Степанова1816 г.р.
Отец
Пётр Фёдоров1816 г.р.
Супруги
Домна Егорова1846 г.р.
(Игушкина) Анна Николаевна1841 г.р.
Дети
Василий Дамианов30.07.1873 г.р.
Пётр Демьянов20.12.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1845

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: Анна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32 семья

Бракосочетание
03.02.1864

Жена: Домна Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.01.1871

Жена: (Игушкина) Анна Николаевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1873

Сын: Василий Дамианов

Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Пётр Демьянов

Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.02.1877

Дочь: Евдокия Демьянова

Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.10.1878

Дочь: Дойкина (Салмина Жива 1928) Прасковья Демьянова / Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: (Игушкина) Анна Николаевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.11.1888
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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