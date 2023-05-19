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Пётр Фёдоров

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фёдор Макаров

Мать: Авдотья Лазырева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Демьян Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
38 семья
Рождение ребёнка
1852

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
32 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Смерть
Неизвестно
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