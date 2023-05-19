Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фёдор Макаров
Мать: Авдотья Лазырева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Демьян Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Место жительства
1850
38 семья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Место жительства
1858
32 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Смерть
Неизвестно